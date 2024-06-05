مسيرة الأعلام في القدس تشعل مواجهات جديدة

نظم عشرات الآلاف من الإسرائيليين مسيرة الأعلام السنوية في ذكرى يوم احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 فيما وصفه قادتهم بأنه رسالة تحد في ظل استمرار الاشتباكات مع الأعداء الحاليين في قطاع غزة ولبنان.

وكما حدث في السنوات الماضية، اشتبك بعض المشاركين في المسيرة مع فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 18 شخصا بينهم فتيان، لأسباب من بينها الاعتداء على صحفي.

وتصاعد التوتر هذا العام بسبب الحرب الدائرة منذ نحو ثمانية أشهر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة والقتال المتواصل مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها، بما فيها القدس الشرقية التي احتلتها في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، العاصمة “الأبدية غير القابلة للتقسيم” للدولة اليهودية. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة أمام مجلس الوزراء في إشارة إلى حرب عام 1967 “نحن شعب عريق، شعب من المحاربين الشجعان، وقفنا كرجل واحد ودافعنا عن أنفسنا”.

وأضاف “نفعل الشيء نفسه اليوم مع حماس في الجنوب، وحزب الله في الشمال وإيران في الشرق”.

ونشرت الشرطة ثلاثة آلاف من أفرادها في تدبير احترازي يستهدف تقليص المناوشات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأصدرت حماس بيان دعت فيه “أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، خصوصا في الضفة والقدس والداخل المحتل؛ للنفير العام والتصدي لمخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى”.

وساهم العنف الذي اندلع خلال مسيرة عام 2021 في نشوب حرب استمرت عشرة أيام بين إسرائيل وحركة حماس التي حذرت من أنها سترد على اقتحامات حرم المسجد الأقصى ومحاولات جماعات المستوطنين اليهود تهجير السكان الفلسطينيين قسرا من منازلهم.

وقالت الشرطة إن المسيرة لن تدخل الحرم القدسي.

ووردت أنباء عن دخول أعداد كبيرة من الزوار اليهود إلى الحرم في الصباح، وهو ما يتم بموجب الترتيب القائم مع السلطة الأردنية إذ يخضع الحرم للوصاية الهاشمية على المواقع المقدسة في القدس. ويسمح هذا الترتيب لليهود بزيارة حرم المسجد لكن دون الصلاة فيه.

ووصف وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن yفير الذي دعا إلى إلغاء الحظر المفروض على صلاة اليهود، المسيرة بعبارات عسكرية.

وقال “أقول لحماس إن القدس وبوابة دمشق (باب العامود بالبلدة القديمة) والمسجد الأقصى ملك لنا… لن نستسلم حتى النصر. لن نتوقف. لا بد أن نفوز”.

واقرأ أيضا: