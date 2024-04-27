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مسيرة ضخمة للتضامن مع غزة تنطلق أمام مبنى البرلمان البريطاني

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2024 6:19 مساءً
مسيرة ضخمة للتضامن مع غزة تنطلق أمام مبنى البرلمان البريطاني

مسيرة ضخمة للتضامن مع غزة تنطلق أمام مبنى البرلمان البريطاني

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شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، انطلاق مسيرة ضخمة تعبّر عن التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث انطلقت الفعالية من أمام مبنى البرلمان البريطاني، جمعت الآلاف للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

وتجمع المشاركون في المسيرة التي تنظمها “حملة التضامن مع فلسطين” في ساحة البرلمان لتنطلق نحو هايد بارك، حيث سيتم إلقاء كلمات هناك.

وشهدت المسيرة خروج جماعات يمينية مساندة لإسرائيل، فيما منعت الشرطة أي صدامات بين الطرفين.

وهذه المسيرة هي الاحتجاج الوطني الـ13 الذي تنظمه “حملة التضامن مع فلسطين” منذ أول مسيرة في 9 أكتوبر الماضي

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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