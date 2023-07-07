مسيّرات فوق نابلس وقوّات كبيرة على الأرض.. من هما الشابان اللذان اغتالهما الاحتلال؟

بعد يومين من انتهاء عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، قتلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، شابين تحصنّا داخل منزل في البلدة القديمة في نابلس، في حين يتصدى مقاومون لاقتحام الاحتلال للمدينة، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

فقد أعدمت قوات الاحتلال، وفق “الجزيرة”، المقاومين حمزة مقبول وخيري شاهين بعد رفضهما تسليم نفسيهما، فيما أصيب شابان آخران، وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته داهمت مدينة نابلس، اليوم الجمعة، وقتلت فلسطينيَين يشتبه في إطلاقهما النار على الشرطة هذا الأسبوع.

كما أفادت تقارير باندلاع اشتباكات صباح اليوم الجمعة، بين مقاومين فلسطينيين وقوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، شمالي الضفة الغربية.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تقتحم حي خلة العامود في مدينة نابلس". pic.twitter.com/zDLrBEXNUQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 7, 2023

وقال شهود عيان للأناضول إنّه سمع تبادل لإطلاق النار في البلدة القديمة بنابلس بين قوة خاصة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

ونقلت مصادر طبية فلسطينية في نابلس إصابة شاب في الوجه خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المدينة.

بينما أفادت “الجزيرة” بتحليق مسيّرات إسرائيلية فوق حارة الحبلة، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس.

اشتباكات وتعزيزات

وأضافت أنّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين، تخللها إلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال داخل حارة الحَبَلَة.

وقد دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى نابلس في أكثر من محور. وقال شهود إنّ تعزيزات عسكرية دخلت المدينة من شارع القدس باتجاه البلدة القديمة.

ويأتي اقتحام نابلس بعد يوم من مقتل عسكري وإصابة حارس أمن إسرائيليين قرب مستوطنة “كدوميم” غرب نابلس، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “كدوميم” غرب نابلس، “عمل بطولي ضمن سلسلة الرد الطبيعي على مجزرة جنين ومخططات الاحتلال في الأقصى”.

كما باركت لجان المقاومة الفلسطينية العملية، قائلة إنّها “استمرار لردود شعبنا ومقاومته على جرائم الاحتلال ومجازره وإرهابه في مخيم جنين”.

وأضافت اللجان في بيان أن “عملية كدوميم تكشف قدرة شعبنا ومقاوميه الأحرار على الرد على جرائم الاحتلال رغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية كافة، وحالة الاستنفار التي يعيشها جيش الاحتلال”.

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد منفذ عملية مستوطنة كدوميم وشقيقه عند حاجز نعلين، بعد استدعائهما من قبل المخابرات الإسرائيلية.