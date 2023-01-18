الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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مشاجرة هاتفية تؤخّر إقلاع طائرة 45 دقيقة!

منذ 4 دقائق
مساوئ السفر ساعات طويلة

مساوئ السفر ساعات طويلة

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أدّت مشاجرة هاتفية بين سيدّة مصرية وزوجها الموجود في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى تأخر إقلاع الطائرة 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي من مطار القاهرة.

في التفاصيل، اضطر قائد طائرة متّجهة من القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدّة إلى التدخّل بعدما تشاجرت السيّدة المصرية مع زوجها وتوعّد بضربها.

وأثناء تحرّك الطائرة على الممر للإقلاع، تفاجأ قائد الطائرة بصراخ الراكبة وإصابتها بانهيار. وبعد تهدئتها كشفت عن حدوث مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات عائلية.

وعندما علم الزوج باستعداد الطائرة للإقلاع، هدّد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدّة فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها.

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