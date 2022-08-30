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مشاركة الهند في مناورات عسكرية روسية تثير قلق "البيت الأبيض"

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2022 9:55 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير (الثلاثاء 30-8-2022) إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن اعتزام الهند المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا.

وأعلنت موسكو في الشهر الماضي خططا لإجراء مناورات “فوستوك” (الشرق) في الفترة من 30 أغسطس آب إلى 5 سبتمبر أيلول، في الوقت الذي تخوض فيه حربا باهظة التكلفة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه من المتوقع أن تشارك الصين والهند وروسيا البيضاء ومنغوليا وطاجيكستان ودول أخرى في المناورات العسكرية.

وردا على سؤال حول مشاركة الهند، قالت جان بيير للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى ولاية بنسلفانيا، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق من مشاركة أي دولة في مناورات عسكرية مع روسيا بينما هي في حالة حرب مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات “فوستوك-2022” مطلع سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر لمدة أسبوع، وستمتد على مناطق من سيبيريا، إضافة إلى بحر اليابان في أقصى الشرق الروسي.

وتضم التدريبات بقيادة رئاسة الأركان الروسية “تدريبات على تحركات دفاعية وهجومية” في الميدان والجو، وأيضا في بحر اليابان وبحر أوخوتسك.

وفي بحر اليابان ستتدرب سفن روسية وصينية على الدفاع عن الاتصال البحري ودعم قوات أرضية في المناطق الساحلية.

وتأتي هذه التدريبات في سياق توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا، وبين الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى بسبب التوتر في محيط تايوان.

    المصدر :
  • رويترز

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