مشاكل إيفرغراند الصينية تتعقد.. الشرطة تتحفظ على رئيسها الملياردير "هوي كا يان"

أمرت السلطات الصينية بالتحفظ على رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية الملياردير هوي كا يان في محل إقامته.

ويأتي القرار الصيني عقب تعثر الشركة في سداد الديون المستحقة في 25 سبتمبر/أيلول، حسبما أكده موقع “فوربس”.

ليس من الواضح سبب خضوع هوي لما يسمى بالمراقبة السكنية، وهو نوع من إجراءات الشرطة لا يرقى إلى مستوى الاحتجاز أو الاعتقال الرسمي ولا يعني أنه سيتم اتهام هوي بارتكاب جريمة.

وفقًا لهذا الإجراء فإن رئيس مجلس إدارة إيفرغراند الصينية غير قادر على مغادرة مسكنه أو مقابلة الآخرين أو التواصل معهم من دون موافقة، بناءً على قانون الإجراءات الجنائية الصينية.

كما يسلم جوازات السفر الخاصة به وبطاقات الهوية إلى الشرطة، ومن المعتاد أن ذلك الإجراء في الصين لا تتجاوز مدته 6 أشهر وفقًا للقانون.

احتجزت السلطات الصينية في وقت سابق من هذا الشهر بعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة إيفرغراند، كما احتجزت اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين.

أدت تلك الإجراءات إلى مزيد من المخاوف حول مصير عملاق العقارات الصينية، وأعادت إلى الأذهان احتمالية تصفية الشركة.

كان الملياردير هوي في القمة، عندما بلغت أسهم إيفرغراند ذروتها في عام 2017.

أدت أزمة العقارات في الصين عام 2021 إلى سقوط غير متوقع لإيفرغراند وتسببت الأزمة في توقف التداولات على سهم إيفرغراند لمدة 17 شهرًا انتهت الشهر الماضي.

تمتع الملياردير هوي بوضع سياسي متميز في السابق، وامتدت طموحاته بتوسع المجموعة في قطاعات متنوعة بين صناعة السيارات الكهربائية وكرة القدم.

لكنه أصبح الآن الضحية الأكثر شهرة لحملة الرئيس شي جين بينغ على الاستدانة المفرطة والمضاربة في قطاع العقارات.

كان هوي ذات يوم ثاني أغنى شخص في آسيا، لكنه شهد انخفاض صافي ثروته مع انهيار إمبراطوريته العقارية.

وتبلغ ثروة هوي الآن نحو 1.8 مليار دولار من 42 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ، في حين تبلغ ديون إيفرغراند 2.39 تريليون يوان (327 مليار دولار).

كان هوي البالغ من العمر 64 عامًا عضوًا في الحزب الشيوعي لأكثر من ثلاثة عقود.

كما تم انتخابه في عام 2008 للانضمام إلى المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الذي يضم نخبة من مسؤولين حكوميين وأكبر الأسماء في عالم الأعمال.

طُلب من هوي عدم حضور المؤتمر السنوي في مارس/آذار من العام الماضي، إذ أصبحت مجموعته العقارية أكبر ضحية لأزمة الائتمان في البلاد، بحسب بلومبيرغ.

ألقى البنك المركزي الصيني باللوم في زوال إيفرغراند على “سوء إدارته” و”توسعه المتهور”، وحثت الحكومة هوي على استخدام ثروته للمساعدة في سداد مستحقات المستثمرين.

أزمة إيفرغراند

تقع إيفرغراند في قلب أزمة عقارية مستمرة منذ سنوات أضرت بالاقتصاد الصيني وأضرت بالثقة في سوق الإسكان.

قالت شركة إيفرغراند يوم الجمعة إنها ألغت اجتماعات الدائنين وعليها إعادة النظر في خطتها لإعادة هيكلة ديونها الخارجية.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت إيفرغراند أنها غير قادرة على تلبية المؤهلات التنظيمية لإصدار سندات جديدة – وهي عنصر رئيسي في إصلاح الديون – في حين فشلت وحدتها في سداد السندات المحلية.

انخفض سهم إيفرغراند يوم الاثنين بنسبة 22% وواصل التراجع يوم الثلاثاء بنسبة 8%، وذلك بعدما أخفقت في دفع أصل وفائدة سندات قيمتها 4 مليارات يوان (547 مليون دولار) كانت مستحقة بحلول 25 سبتمبر/أيلول.

تسعى إيفرغراند، أكثر المطورين مديونية في العالم، إلى الحصول على موافقة الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية بعد تخلفها عن السداد في عام 2021.