مشاورات صينية إيرانية روسية على هامش مفاوضات فيينا

أجرت روسيا والصين وإيران، اليوم الأحد، مشاورات ثلاثية في إطار مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وذكر المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية في العاصمة النمساوية، ميخائيل أوليانوف، عبر “تويتر”:

“أجرت وفود الصين وإيران وروسيا اليوم جولة جديدة من المشاورات الثلاثية حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات المستمرة في فيينا بشأن خطة العمل الشملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)”.

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

The delegations of #China, #Iran and #Russia held another round of trilateral consultations today on issues related to the on-going #ViennaTalks on #JCPOA. pic.twitter.com/M6SJkSwSsV

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 12, 2021