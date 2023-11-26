مشرعون أمريكيون يدعمون ربط المساعدات لإسرائيل بامتثالها للقانون الدولي

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي -لشبكة “سي إن إن”- إن عدد الضحايا في غزة غير مقبول.

وأضاف ميرفي أنه يجب على المشرعين الأميركيين النظر في ربط المساعدات لإسرائيل بامتثالها للقانون الدولي الإنساني.

كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ أعضاءً آخرين في الكونغرس الأميركي يدعمون فرض شروط على المساعدات المقدّمة لـ”إسرائيل”، للحدّ من حصيلة الضحايا بين المدنيين في الحرب على غزة.

وأوردت الصحيفة أنّ النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، قال إنّ “وزارة خارجيتنا بحاجة إلى التأكد من عدم استخدام أي من مساعداتنا بطريقة تنتهك حقوق الإنسان”، موضحاً أنّ هذا “لا يجب أن يقتصر على إسرائيل، بل في جميع أنحاء العالم”.

بدوره، قال النائب مايكل تيرنر (جمهوري من ولاية أوهايو)، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إنّ “البيت الأبيض كان واضحاً، وأعتقد أنّ سياسة الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن تقليل الخسائر البشرية الفلسطينية التي لا تزال قائمة”.

وعندما سئل تيرنر عمّا إذا كان سيصوت لمصلحة المساعدات المشروطة لـ”إسرائيل”، قال: “لن أقترح ذلك، لكنني أعتقد أنه يعكس بدقة السياسة الأميركية”.