الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشروع أوروبي لنقل "وقود المستقبل" إلى فنلندا وبولندا وألمانيا ودول البلطيق

منذ 9 دقائق
خط أنابيب للهيدروجين

خط أنابيب للهيدروجين

A A A
طباعة المقال

ذكرت شركة الغاز البولندية “غاز سيستم” (Gaz-System)، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، أن كلاً من بولندا وفنلندا وألمانيا ودول البلطيق يدرسون خطة بناء خط أنابيب للهيدروجين.

ووقعت الشركة البولندية في يناير الجاري مع مشغلي أنظمة نقل الغاز في فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا اتفاقية لإجراء دراسة أولية لجدوى مشروع مد أنبوب لنقل الهيدروجين.

وقالت الشركة إن المشروع يتضمن “بناء بنية تحتية عبر حدود عدة دول لنقل الهيدروجين من فنلندا عبر إستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى المستهلكين في ألمانيا وبولندا”.

ويهدف المشروع إلى “إنشاء رابط بين مناطق شمال أوروبا، حيث توجد إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين، والمراكز الرئيسية لاستخدامه في أوروبا الوسطى”.

ويتم إنتاج الهيدروجين بشكل رئيسي من الوقود الأحفوري عن طريق إعادة تشكيل الغاز الطبيعي بالبخار، والأكسدة الجزئية للميثان والفحم.

ويمكن استخدام الهيدروجين الأخضر، الذي يوصف بأنه “وقود المستقبل”، كوقود من خلال خلايا الوقود الهيدروجينية، وذلك لتشغيل المركبات وتوليد الكهرباء وتدفئة المباني، عن طريق تحويل الطاقة الكيميائية للهيدروجين إلى طاقة ميكانيكية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

جيش السويد
السويد تعد تعليمات أكثر صرامة للسكان استعداداً للحرب
نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند
مسؤولة أمريكية: الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من سوريا
البريطاني "كريم خان" رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية
اشتباكات السودان
مدعي الجنائية الدولية: نعتقد أن طرفي حرب السودان يرتكبان جرائم في دارفور

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة