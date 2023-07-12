الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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مشروع قانون أمريكي يمنع أي رئيس من الانسحاب من الناتو

منذ 6 دقائق
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

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جدد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ جهودهم، الأربعاء، لمنع أي رئيس أمريكي من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ومشروع القانون المشترك الذي اطلعت عليه رويترز محاولة جديدة من الكونجرس لمنع الرئيس من الانسحاب من التحالف دون موافقة مجلس الشيوخ.

وجاء في مشروع القانون “ليس للرئيس أن يعلق أو ينهي أو يشجب أو يسحب الولايات المتحدة من معاهدة شمال الأطلسي، التي أبرمت في واشنطن العاصمة في الرابع من أبريل نيسان 1949، إلا بمشورة وقبول مجلس الشيوخ، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحضور أو بموجب قانون صادر عن الكونجرس”.

ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة والسناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.

وطرح مشروع القانون مرات في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من التحالف العسكري.

ومازال يتعين أن يقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بالكامل، لكن أحد مساعدي كين أشار إلى أنه حشد تأييدا من لجنة العلاقات الخارجية العام الماضي بدعم قوي من الحزبين، مضيفا أنه المؤيدين يتوقعون دعما أقوى من أي وقت نطرا للحرب في أوكرانيا وتوسع الحلف.

والرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن مؤيد قوي للحلف إذ دعم توسعه ويعمل مع الأعضاء الآخرين لا سيما فيما يتعلق بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يحتفل باتحاد الحلف حول أوكرانيا في خطاب في قمة فيلنيوس اليوم الأربعاء.

وتضمنت القمة جلسة افتتاحية لمجلس الحلف وأوكرانيا، وهو هيئة أنشئت لتحسين العلاقات بين كييف والتحالف العسكري عبر الأطلسي الذي يضم 31 عضوا.

    المصدر :
  • رويترز

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