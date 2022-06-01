مشروع قرار أمريكي غربي لمطالبة إيران بتعاون "فوري" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طالب مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ومجوعة إي3 التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل إيران للإجابة على أسئلة الوكالة التي طال انتظارها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

وتنص المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية واطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إيران إلى “العمل بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية والنظر فورا في عرض المدير العام (للوكالة) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة”.

من جهتها، نقلت قناة وزارة الخارجية الإيرانية على تيليغرام عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة قوله إن طهران سترد “بطريقة قوية وملائمة” على أي “تحرك غير بناء” خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل.

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية وصفت أمس، تقريرا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع بأنه “غير منصف”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين: “للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الاثنين “غير منصف ولا متوازن”.