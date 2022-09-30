مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن "الاستفتاءات" الروسية

يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يدين “الاستفتاءات” لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وفقما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس 29 سبتمبر\ايلول.

ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا ولم تنشر تفاصيله الدقيقة بعد، ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب حق روسيا في النقض (فيتو)، لكن يتوجب تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفاصيل المشروع

يدين النص الذي اطلعت عليه “فرانس برس”، قيام الاتحاد الروسي بـ”تنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية” في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

– يعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها “شرعية”، أو أن “تستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق”، “بما في ذلك أي ضم مزعوم” من جانب روسيا.

– يدعو كل الدول والمنظمات الأخرى إلى “عدم الاعتراف بالضم المزعوم” للمناطق الأربع من جانب روسيا.

– يطالب موسكو “بالوقف الفوري” لهجومها العسكري على أوكرانيا، و”سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط” من البلاد.

والثلاثاء خلال اجتماع أول للمجلس حول هذه الاستفتاءات التي ندد بها الغرب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرح على الطاولة مشروع قرار كهذا مع ألبانيا.

وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن الهدف يتمثل بـ”إدانة الاستفتاءات الصورية، ودعوة الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تعديل لوضع أوكرانيا وإجبار روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا”.

وأضافت أنه إذا ما استخدمت روسيا حق النقض “لحماية نفسها”، عندها “سنتوجه إلى الجمعية العامة لبعث رسالة لا لبس فيها إلى موسكو”.

والخميس ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بشكل قاطع” بعمليات الضم الروسية المرتقبة لأراض اوكرانية، معتبرا أن “لا مكان لها في العالم الحديث”.