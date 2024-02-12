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مشكلة في المثانة تُدخل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى وتُلغي رحلته إلى بروكسل

منذ 32 ثانية
وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"

وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"

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أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، إن وزير الدفاع لويد أوستن ألغى رحلة إلى بروكسل بعد دخوله وحدة الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات واضطراره لنقل مهامه إلى نائبته.

وكان من المقرر أن يشارك أوستن في بروكسل في اجتماعات مع وزراء دفاع آخرين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن أوستن (70 عاما) نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري أمس الأحد بسبب “أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة”.

وكان من المقرر أن يغادر أوستن لحضور اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الخميس، واجتماع منفصل مع الحلفاء يوم الأربعاء حول كيفية مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع بشأن الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا سيعقد افتراضيا.

ولم يتضح المدى الزمني لوجود أوستن في المستشفى، لكنه نقل مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس.

وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

واعتذر أوستن هذا الشهر عن عدم إخباره بايدن وكبار الموظفين بتشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

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