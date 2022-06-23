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مشهد محزن.. يحفرون قبوراً جماعية لضحايا كارثة أفغانستان

منذ 15 دقيقة
آثار الدمار الذي خلفه زلزال أفغانستان

آثار الدمار الذي خلفه زلزال أفغانستان

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يحاول الأفغانيون لملمة جراحهم بعد الكارثة التي أصابتهم جراء الزلزال المدمر الذي أودي بحياة أكثر من ألف شخص حتى الآن، إضافة إلى خسائر مادية فادحة في القرى النائية التي أصابها الزلزال.

الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة ضرب في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بمنطقة جبلية قاحلة تتناثر فيها مجتمعات سكانية صغيرة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول قرب الحدود مع باكستان.

وقال محمد إسماعيل معاوية المتحدث باسم القائد العسكري لحركة طالبان في إقليم بكتيكا الأشد تضررا لرويترز “لا يمكننا الوصول إلى المنطقة، الشبكات (الهاتفية) ضعيفة للغاية ونحاول حاليا الحصول على آخر المستجدات”.

وقد تداول ناشطون صباح الخميس مقاطع فيديو لمواطنين أفغان يحفرون مقابر جماعية لدفن الموتى الذين سقطوا تحت الركام، فيما يتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر بعد.

بدوره، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف في مؤتمر صحافي أمس أن ما يقرب من ألفي منزل دمرت جراء الزلزال، مضيفاً أن نقص المعدات أدى إلى إبطاء عمليات الإغاثة.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى “المساعدة في دعم مئات العائلات المتضررة من هذه الكارثة” في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل “من آثار سنوات من النزاع والصعوبات الاقتصادية والجوع”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزال الأربعاء هو الأسوأ منذ عام 2002، ووقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند، لكن لم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في باكستان.

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