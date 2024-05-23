مصادر: أكبر مساهم في هارجريفز لانسداون يدرس إلغاء إدراج الشركة ببورصة لندن

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن بيتر هارجريفز، أكبر مساهم في منصة الاستثمار البريطانية هارجريفز لانسداون ومؤسسها المشارك، منفتح على إلغاء الإدراج في البورصة وتحويلها إلى شركة ذات ملكية خاصة غير مدرجة، وأجرى محادثات حول الخطوة مع مستثمرين منذ فترة قريبة.

وأعلنت هارجريفز لانسداون اليوم الخميس رفضها عرض استحواذ بقيمة 4.67 مليار جنيه إسترليني (5.95 مليار دولار) من كونسورتيوم تقوده شركة سي.في.سي أدفايزرز وجهاز أبوظبي للاستثمار معللة قراراها بأن العرض قلل “كثيرا” من إمكانات الشركة المستقبلية.

ويقدر العرض قيمة سهم الشركة بنحو 985 بنسا.

وذكر أحد المصادر أن هارجريفز يسعى إلى الاحتفاظ بحصته البالغة نحو 19.8 بالمئة وتحويل الشركة إلى شركة خاصة غير مدرجة مقابل عرض أكبر.

وقال بيتر هارجريفز لرويترز “لا أرغب في أن ينسب لي أي تعليق غير دقيق”.

وقفز سهم الشركة بنحو 12.8 بالمئة في نهاية جلسة التداول ببورصة لندن اليوم ليتصدر المؤشر فايننشال تايمز البريطاني.