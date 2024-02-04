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مصادر لوكالة نوفوستي: أمريكا استهدفت المجمع الرئاسي للحوثيين بالعاصمة صنعاء

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2024 11:15 صباحًا
مقاتلات أمريكية من الجيل الخامس

مقاتلات أمريكية من الجيل الخامس

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كشف مصدر في السلطات المحلية اليمنية لوكالة “نوفوستي”، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت غارة على معسكر حركة “أنصار الله” الحوثية في المجمع الرئاسي بالعاصمة صنعاء شمال اليمن.

ووقعت الهجمات على صنعاء مباشرة بعد الغارة على مواقع في محافظة الحديدة الشمالية وعلى ساحل البحر الأحمر.

وقال المصدر: “القوات الجوية الأمريكية والبريطانية نفذت سلسلة غارات على جبل عطان في صنعاء وعلى معسكر النهدين الواقع في المجمع الرئاسي”.

كما استهدفت الغارات مواقع لـ”أنصار الله” في المحافظات الجنوبية ذمار والبيضة وحجة.

ومنذ 12 يناير تشن الطائرات الأمريكية والبريطانية غارات على مواقع الحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ويؤكد الحوثيون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الحرب على قطاع غزة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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