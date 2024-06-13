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مصادر أمنية لرويترز: مقتل 6 جنود بالنيجر في هجوم على خط أنابيب نفط

منذ 5 دقائق
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو

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قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز الخميس إن مجهولين هاجموا جنودا في النيجر يحرسون خط أنابيب رئيسيا لنقل النفط بين النيجر وبنين أمس الأربعاء 12\6\2024 وقتلوا ستة منهم.

وأضافوا أن خط الأنابيب لم يتضرر.

وذكر أحد المصادر أن الهجوم على الدورية المكلفة بحماية خط الأنابيب وقع بين قريتي سالكام وتيبيري في منطقة دوسو بجنوب شرق النيجر بعد ظهر أمس.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأول الذي يستهدف قوات الأمن التي تحمي خط الأنابيب. وتنشط جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في المنطقة.

وتم تدشين خط الأنابيب، الذي يمتد نحو 2000 كيلومتر، رسميا في نوفمبر تشرين الثاني، ويربط بين حقل أجاديم النفطي في النيجر وساحل بنين حيث يتم تحميل النفط الخام للتصدير.

    المصدر :
  • رويترز

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