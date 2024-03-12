مصادر: إمدادات الوقود الهندية إلى أوروبا تتجنب البحر الأحمر

ذكرت مصادر في صناعة الشحن وبيانات تتبع السفن أن معظم ناقلات الوقود القادمة من أكبر مجمع للتكرير في العالم، والذي تديره شركة ريلاينس للصناعات الهندية، تبحر عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب المرور في البحر الأحمر.

ودفعت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها جنوبا حول أفريقيا رغم أن البحر الأحمر وقناة السويس هما أقصر طريق بين آسيا وأوروبا.

وقالت مصادر في قطاع الملاحة إن ريلاينس تعرض في عقود التأجير مع مالكي الناقلات مرونة الإبحار عبر أي طريق، لكنها أضافت أن معظم المالكين يختارون المسار حول أفريقيا.

وأظهرت بيانات شركة مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي) أن ما لا يقل عن ثماني ناقلات منذ منتصف فبراير\شباط سلكت طريق رأس الرجاء الصالح لتزويد أوروبا بوقود الطائرات والديزل.

وفي السابق، كانت جميع الناقلات التي تحمل الوقود من شركة ريلاينس للصناعات تمر عبر البحر الأحمر.

ولم ترد ريلاينس على طلب رويترز للتعليق عبر رسالة بالبريد الإلكتروني.