مصادر:‭ ‬ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين

قالت مصادر طبية وأمنية لـ”رويترز” اليوم الخميس: “إن ما لا يقل عن 530 مصرياً لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في مناسك الحج”.‭‭‭‭

وأودت درجات الحرارة المرتفعة بحياة المئات من جنسيات مختلفة خلال أداء المناسك هذا العام، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان 51 درجة مئوية.

وقال مصدر طبي، كان بصحبة وفد الحجاج المصري الرسمي: “إن أعلى عدد من الوفيات كان بين الحجاج غير المسجلين رسميا لدى سلطات الحج واضطروا إلى البقاء في الشوارع معرضين للحرارة الشديدة دون أن يتمكنوا من الحصول على مكان داخل الخيام”.

وذكر شاهد من “رويترز” أنه خلال أداء الحج افترش آلاف الحجاج الشوارع معرضين لأشعة الشمس خلال يوم الوقوف بجبل عرفات وهو الركن الأعظم ضمن مناسك الحج.

وقال: “مع كل وفاة لحالة بين الحجاج كان المارة يقومون بتغطيته بلباس الإحرام لحين وصول سيارات طبية لنقل الجثامين”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الثلاثاء إنها تكثف جهود البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأعلن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة تدشين غرفة طوارئ وغرفة عمليات من خلال القنصلية المصرية في جدة والقطاع القنصلي بالوزارة لاستقبال مكالمات المصريين الذين انقطع التواصل بينهم وبين ذويهم ولتنسيق شحن جثامين المتوفين.

كما أكد البيان على قيام السفارة المصرية في الرياض بتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين من خلال زيارتهم بالمستشفيات والمراكز الطبية “للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة”.

ولم تؤكد السلطات المصرية عدد الوفيات.