الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024 |
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مصادر: الناقلة لافانت ربما غرقت قبالة سواحل اليمن

منذ 37 دقيقة
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قالت ثلاثة مصادر بحرية وأمنية: “إن ناقلة انجرفت قبالة ساحل يمني وغادرها طاقمها اختفت ويعتقد أنها غرقت، لتصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية استراتيجية”.

وذكرت مصادر أمنية بحرية الأسبوع الماضي أنه من المستبعد أن تكون حركة الحوثي اليمنية قد استهدفت الناقلة لافانت.

وأفاد مصدران بأن الناقلة أبلغت عن عطل في المحرك وتسرب المياه إليها.

وقالت مجموعة سوفكومفلوت الروسية للشحن الأسبوع الماضي إن إحدى سفنها استجابت لنداء استغاثة وأنقذت الطاقم قبالة الساحل الجنوبي لليمن في 23 يونيو حزيران بعدما اضطر لمغادرة الناقلة بقارب نجاة.

وأفادت مصادر بحرية وأمنية اليوم الأربعاء بأن الناقلة ربما غرقت بعد أن انجرفت لعدة أيام. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تحمل وقودا على متنها. ولم يتسن الوصول إلى الشركة المالكة للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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