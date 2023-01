مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى

أفادت مصادر أميركية بأن الضربة التي وجهت لإيران بالمسيرات شارك فيها سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى.

وأضافت المصادر أن الضربة استهدفت مخزون الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أنه تم تمرير رسائل لإيران بأنه لن يتم السماح بمواقع إنتاج الصواريخ الباليستية.

في موازاة ذلك، علمت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الهجوم في أصفهان كان ناجحاً رغم المزاعم الإيرانية، وفقاً لمصادر المخابرات الغربية والمصادر الأجنبية.

ووقعت أربعة انفجارات في الموقع ضد منشأة تقوم بتطوير أسلحة، فيما الأضرار تجاوزت بكثير “الأضرار الطفيفة في السقف” التي تدعيها طهران، وفق الصحيفة.

وشرعت السلطات الإيرانية بالتحقيق في ملابسات هجوم الطائرات المسيرة على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، حسبما أفادت وكالة “إيرنا” الإيرانية.

وقال نائب العمدة، الأحد: “لم يتم تسجيل إصابات نتيجة الحادث وفتح تحقيق في أسباب الحادث”.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد 29\1\2023، أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أن ثلاثة من أعضاء اللجنة يعتزمون زيارة موقع الانفجار.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في وقت سابق أنه قرابة الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي أمس السبت 28\1\2023، تم تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيرة على أحد المجمعات الصناعية التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت إحدى المسيرات، وحوصرت مسيرتان وانفجرتا، ولم يتسبب الهجوم في وقوع إصابات وتم تسجيل أضرار طفيفة في أحد المباني.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq

— Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023