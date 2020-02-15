مصادر: بومبيو وعد حمدوك بإزلة اسم السودان من لائحة الإرهاب

أفادت مصادر “العربية” و”الحدث”، السبت، أن رئيس الحكومة السوداني، عبدالله حمدوك، تلقى وعداً من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالمساعدة على إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وكان حمدوك قد توجه بالشكر إلى ألمانيا، الجمعة، على سحب قانون وضع السودان على قائمة الإرهاب، والذي كان يمنع التعاون مع السودان لـ 30 عاماً، فيما قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن ألمانيا مهتمة بتطوير العلاقات مع السودان، وستقدم لهم كل الدعم، وذلك خلال لقاء تم بين حمدوك وميركل في برلين.

وكانت الخارجية السودانية قد رحبت بقرار البرلمان الألماني رفع العقوبات المفروضة على السودان، وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين.

واعتبرت الوزارة في بيان أن القرار يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية كانت أوفدت عدداً من ممثليها إلى الخرطوم لدعم متطلبات المرحلة التي طرحتها الحكومة الانتقالية.

وتبنى البرلمان الألماني، الخميس، قراراً باستئناف التعاون التنموي والاقتصادي مع السودان، ليلغي بذلك الحظر على هذا التعاون، الذي فرضه عام 1989 على خلفية اندلاع الحرب الأهلية في السودان، وإن كانت ألمانيا قد ظلت تقدم عوناً إنسانياً لبعض المناطق المتأثرة، خاصة ولايات دارفور.