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مصادر تركية: نحو 50 عاملا محاصرون بعد انفجار في منجم فحم

منذ 38 دقيقة
منجم - تعبيرية

منجم - تعبيرية

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نقلت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة في تركيا عن نور تاج أرسلان حاكمة إقليم بارتين قولها إن هناك اعتقادا بوجود 50 عاملا عالقين في منجم للفحم بعد وقوع انفجار فيه اليوم الجمعة.

وقالت أرسلان، حسبما نقلت عنها الوكالة، “الآن، يوجد 44 شخصا على عمق 300 “متر أسفل مدخل المنجم” وخمسة أشخاص على عمق 350 “مترا””.

وأضافت أن ثمانية تمكنوا من مغادرة المنجم بطريقتهم الخاصة.

وقال مكتب حاكمة إقليم بارتين إن الانفجار وقع على عمق 300 متر أسفل مدخل المنجم.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون التركي أشخاصا يُحملون إلى سيارات الإسعاف، فيما اكتظت المنطقة برجال الإنقاذ.

وقالت الأناضول إن وزير الطاقة فاتح دونماز ووزير الداخلية سليمان صويلو توجها إلى موقع الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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