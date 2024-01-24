مصادر: شركة نوفاتك الروسية تستأنف تحميل الوقود من محطة أوست-لوجا

استأنفت شركة نوفاتك الروسية للطاقة، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، تحميل الوقود من محطة أوست-لوجا المطلة على بحر البلطيق والتي تعرضت للضرر في هجوم يُشتبه أنه نُفذ بواسطة طائرة مسيرة، وفقاً لمصادر نفطية ومجموعة بورصات لندن.

ووفقا للبيانات الواردة، يجري حاليا تحميل الناقلتين مينرفا جولي وكريستال أركتيك بالوقود، لافتةً أن “نوفاتك” لم تستجب على الفور لطلب للتعقيب.

وقالت نوفاتك، يوم الأحد، إنها اضطرت إلى تعليق بعض العمليات في المحطة الكبيرة لتصدير الوقود على بحر البلطيق و”العمليات التكنولوجية” في مجمع قريب لإنتاج الوقود بعد نشوب حريق بسبب ما قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه هجوم بطائرة مسيرة.

وأدى الهجوم والحريق الناجم عنه إلى تعطيل صادرات الوقود الروسية وزاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة التي تعاني بالفعل من توترات جيوسياسية وتوتر في منطقة البحر الأحمر، وهي إحدى البوابات الرئيسية لصادرات النفط العالمية.

وتشير أحدث بيانات متاحة إلى أن نوفاتك عالجت 3.4 مليون طن من مكثفات الغاز المستقرة في المجمع في النصف الأول من 2023 بارتفاع 0.6 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق على ذلك.

واستهدفت روسيا وأوكرانيا البنية التحتية للطاقة لبعضهما البعض في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية وإحباط معنويات الجانب الآخر في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا ولا تظهر أي علامة على نهايتها.

وفي يوم الجمعة، استهدف هجوم بطائرة مسيرة مستودعا للنفط في منطقة بريانسك غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وحملت موسكو مسؤوليته لكييف.

جاء ذلك بعد يوم من هجوم على محطة نفطية روسية على بحر البلطيق قال مسؤولون روس إنه فشل.

المصدر: رويترز + وكالات