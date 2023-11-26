مصادر عسكرية أميركية: مسلحون احتجزوا ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عدن

قال مسؤول دفاعي أميركي إنه يُعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط “سنترال بارك” في خليج عدن اليوم الأحد، لتصبح ثاني سفينة يحتجزها الحوثيون في اليمن منذ بدء العدوان على غزة.

وتظهر بيانات “إل إس إي جي” أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة زودياك ماريتايم ليميتد المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.

وكانت شركة الأمن البحري “إمبري” أعلنت أن جهة ما -لم تحددها- صعدت على متن ناقلة النفط التابعة لشركة بريطانية “مرتبطة بإسرائيل” (عائلة عوفر الإسرائيلية)، وذلك بالقرب من السواحل اليمنية قرب عدن، ورجحت الشركة أن يكون الحادث مرتبطا بعوامل سياسية.

وأظهرت بيانات ملاحية خروج ناقلة النفط “سنترال بارك” من ميناء آسفي المغربي يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من دون الإعلان عن وجهتها النهائية.

كما تظهر البيانات إغلاق السفينة أجهزة التتبع الخاصة بها قرابة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة (العاشرة بتوقيت غرينتش) بعد مرورها من خليج السويس في البحر الأحمر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تظهر بعد ذلك مرة أخرى.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شركة زودياك أن السفينة “المختطفة قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك”، مشيرة إلى تعيين فريق لإدارة الأزمة في مقرها بلندن.