مصادر في أوبك: التحالف سيقر مستويات إنتاج النفط للشهور القادمة الخميس القادم

رجحت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل/نيسان، والشهور التالية في الأسابيع المقبلة.

وقالت المصادر إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت.

ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع أوبك+ بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.

وكانت تعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك بلس بخفض إجمالي إنتاج النفط بنحو 5 ملايين برميل يوميا، أو قرابة 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت أواخر عام 2022.

وشمال ذلك خفضا طوعيا إضافيا من جانب السعودية بمقدار مليون برميل يوميا، والذي انتهى في كانون الأول الماضي، وخفضا في الصادرات الروسية بواقع 300 ألف برميل يوميا يستمر حتى نهاية العام.

وقال وقتئذٍ تاماس فارجا من شركة “بي في إم” للوساطة في النفط، في إشارة إلى اجتماع أوبك بلس، “ما لم تحدث أي مفاجأة سلبية، يرجح أن يُنظر إلى الانخفاض في الآونة الأخيرة في الأسعار باعتباره فرصة شراء، خاصة إذا تم الاتفاق على مزيد من الخفض.

المصدر: رويترز