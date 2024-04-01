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مصادر لرويترز: إيران حذرت روسيا من خطر أمني قبل هجوم موسكو

منذ 30 دقيقة
كروكوس سيتي هول موسكو - احتراق نتيجة انفجار

كروكوس سيتي هول موسكو - احتراق نتيجة انفجار

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أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران أبلغت روسيا باحتمال وقوع “عملية إرهابية” كبيرة على أراضيها قبل مذبحة قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو الشهر الماضي. بحسب وكالة رويترز.

وأطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي في 22 مارس/ آذار الماضي، داخل قاعة مدينة كروكوس، ما أسفر عن مقتل 144 شخصا على الأقل في أدمى هجوم على الأراضي الروسية منذ 20 عاما، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقال أحد المصادر “قبل أيام من الهجوم في روسيا، شاركت طهران معلومات مع موسكو حول هجوم إرهابي كبير محتمل داخل روسيا، تم الحصول عليها أثناء استجواب المعتقلين على خلفية التفجيرات المميتة في إيران”.

    المصدر :
  • رويترز

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