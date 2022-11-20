مصافحة تاريخية بين أردوغان والسيسي في قطر

في أول لقاء بينهما منذ سنوات، صافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتوسط الزعيمان في الصورة النادرة التي التقطت لهما اليوم خلال افتتاح البطولة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت حسابات إخبارية، إن أمير قطر كان له دور في هذه المصافحة الأولى من نوعها بين الرئيس المصري ونظيره التركي.

بوساطة من أمير #قطر.. مصافحة هي الأولى بين الرئيس #التركي رجب طيب أردوغان و نظيره #المصري عبد الفتاح السيسي #أورينت pic.twitter.com/4wZAE6kU7h — Orient أورينت (@OrientNews) November 20, 2022

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الزعيمين سيعقدان لقاء في قطر في وقت لاحق، دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانبين.

وافتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هذه البطولة التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما وصل إلى الدوحة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس والسنغالي ماكي سال والرواندي بول كاغامي.