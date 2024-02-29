مصداقا للتوقعات.. زيادة التضخم في أمريكا في يناير

شهدت الأسعار ارتفاعا في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني، لكن الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل منذ ثلاثة أعوام تقريبا، وهو ما يبقي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران خيارا مطروحا.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الخميس إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 0.3 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات ديسمبر كانون الأول بالخفض لتظهر صعود المؤشر 0.1 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة مثلما ورد في تقارير سابقة.

وفي الشهور الاثني عشر حتى يناير/كانون الثاني، زاد المؤشر 2.4 بالمئة. وكانت هذه هي أقل نسبة زيادة على أساس سنوي منذ فبراير شباط 2021، وجاءت بعد صعود إلى 2.6 في ديسمبر كانون الأول.

وكان خبراء اقتصاديون أجرت رويترز استطلاعا لآرائهم توقعوا صعود المؤشر 0.3 بالمئة على أساس شهري وارتفاعه 2.4 بالمئة على أساس سنوي.