الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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مصدران أمنيان مصريان: إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار

منذ 3 دقائق
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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كشف مصدران أمنيان مصريان اليوم الأحد عن أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

وأضاف المصدران لرويترز: “حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض… بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة”.

وقالا: “حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد”.

وأضافا: “اضطرت إسرائيل إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس ولكن إسرائيل طلبت جدولا زمنيا وقائمة الرهائن… توافق إسرائيل في المفاوضات على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض التراجع”.

    المصدر :
  • رويترز

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