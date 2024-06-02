مصدران يتوقعان أن تبحث أوبك بلس تمديد التخفيضات في 2024 و2025

رجح مصدران في أوبك بلس قبل اجتماع المجموعة اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن تمدد أوبك بلس أجل تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثالث وربما الرابع من 2024 وتمدد بعض التخفيضات في 2025.

تبنت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022 في ظل ارتفاع الإنتاج من دول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف حيال الطلب وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وأسعار النفط حاليا قرب مستوى 80 دولارا للبرميل، وهو أقل مما يحتاجه كثير من أعضاء أوبك+ لتحقيق التوازن في ميزانياتهم.

وتتأثر الأسعار بالمخاوف من بطء نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، ويتوقع محللون في سوق النفط أن تمدد أوبك+ التخفيضات لتحقيق التوازن في الإمدادات.

فأعضاء أوبك+ يخفضون الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء أوبك+ سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا يتبناها بعض الأعضاء وتنتهي بنهاية يونيو حزيران.

وقال المصدران إن اتفاق الأحد قد يشمل تمديد بعض أو كل التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا في 2025 وبعض أو كل التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثالث أو الرابع من 2024.