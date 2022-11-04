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مصدرها لبنان.. المغرب تجهض عملية تهريب لأكثر من مليوني حبة كبتاغون

منذ ساعة واحدة
كبتاغون- تعبيرية

كبتاغون- تعبيرية

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كشفت الشرطة المغربية أنها أجهضت الجمعة في ميناء طنجة شمال المملكة، عملية تهريب دولية لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان باتجاه ميناء في غرب إفريقيا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من “إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدّر من نوع كبتاغون”.

وأوضحت أن هذه الشحنة قد ضُبطت داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، “انطلقت من أحد الموانئ في دولة لبنان، ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا”، لم يتم تحديدها.

إلى ذلك، أشارت إلى فتح تحقيق للكشف عن كافة “المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية… وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية”، فيما لم يُعلن بعد عن توقيف مشتبه بهم.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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