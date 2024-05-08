مصدر أمني: مقتل كندي من أصل يهودي شمال مصر

قال مصدر أمني في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء7\5\2024 إن كنديا “من أصل يهودي إسرائيلي” قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وأضاف المصدر الأمني ​​لرويترز أن الواقعة حدثت “بدافع السرقة”. ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية واقعة إطلاق النار وقالت إن الرجل مقيم دائم في مصر. ولم تذكر الوزارة ولا المصدر مزيدا من التفاصيل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان لمجموعة لم تكن معروفة من قبل تسمى “طلائع التحرير” أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار، لكن مصادر أمنية قالت إنه ليس لديها معلومات عن وجود مثل هذه المجموعة أو ما إذا كانت متورطة في الواقعة.

ووقع إطلاق النار أمس الثلاثاء 7\5\2024 بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

ونزح أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر في القطاع.

وبعد يوم من بدء الحرب في غزة في أكتوبر\تشرين الأول الماضي في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل، قُتل سائحان إسرائيليان ومرشدهما المصري في إطلاق نار بمحافظ الإسكندرية أيضا في أول هجوم من نوعه على إسرائيليين في مصر منذ عقود.

وأُلقي القبض على أحد أفراد الشرطة الذي قال إنه “فقد السيطرة”.