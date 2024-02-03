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مصدر أوكراني.. مسيرتين ضربتا مصفاة فولجوجراد جنوب روسيا

منذ 39 دقيقة
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كشف مصدر أوكراني لرويترز بأن طائرتين مسيرتين ضربتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولجوجراد في جنوب روسيا اليوم السبت في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.

وذكرت السلطات المحلية في روسيا في وقت سابق إنه تم إخماد حريق في المصفاة الكبيرة بعد هجوم بطائرة مسيرة. والمصفاة مملوكة لشركة لوك أويل.

وأشار المصدر في كييف لرويترز إلى أن مثل هذه الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر.

وأردف المصدر “من خلال ضرب مصافي النفط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، فإننا لا نقطع فقط الخدمات اللوجستية لإمدادات الوقود لمعدات العدو، بل نقلل أيضا من تعبئة الميزانية الروسية”.

وهذه الضربة هي الأحدث في سلسلة من هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا على منشآت نفط روسية في الأسابيع الماضية، وهي البنية التحتية التي تعدها كييف حيوية للمجهود الحربي الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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