الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر: المبعوث الأميركي طالب عدد من الدول بالتوسط مع إيران

منذ 3 ساعات
بريت ماكغورك

بريت ماكغورك

A A A
طباعة المقال

قال مصدر مطلع إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط اتصل بوزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق ليطلب منهم إيصال رسالة إلى إيران تحثها على خفض التوتر مع إسرائيل في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصلية إيرانية في سوريا.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بريت ماكغورك طلب من المسؤولين التواصل مع وزير الخارجية الإيراني لنقل رسالة مفادها أنه يجب على إيران التهدئة مع إسرائيل، وإنهم فعلوا ذلك.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء إن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق تحدثوا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني وناقشوا التوتر في المنطقة.

ورفض البيت الأبيض التعقيب.

وكان موقع أكسيوس أول من نشر عن مكالمات ماكغورك.

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل “يجب أن تعاقَب وستعاقَب” على خلفية غارة في دمشق أسفرت عن مقتل سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

وكان من بينهم محمد رضا زاهدي القيادي الكبير في فيلق القدس.

ولم تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق، لكن البنتاغون قال إنها فعلت ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أهالي غزة يتجولون بين أنقاض المنازل في أول أيام عيد الفطر
"بأي حال عدت يا عيد".. غزيون يستقبلون أول عيد دون الأحبة
حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز" بميناء بورتسموث
بريطانيا تستعد لمناورات عسكرية في المحيطين الهندي والهادي مع الولايات المتحدة واليابان
حادث سير في باكستان
باكستان.. ارتفاع حصيلة قتلى حادث السير إلى 17

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"
عائلة محمد سرور
قناة إسرائيلية تكشف معلومات خطيرة تتعلق بمقتل "محمد سرور".. ما علاقة الموساد!؟
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!