مصدر: تركيا تبحث مع زعيم حماس في إطلاق سراح الرهائن المدنيين

افاد مصدر بوزارة الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس.

وفي وقت سابق قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار الاثنين إنه يتحمل المسؤولية عن الفشل في منع الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات إسرائيلية.

وأضاف في بيان “على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها لم نتمكن بكل أسف يوم السبت من إصدار تحذير مناسب يسمح بالحيلولة دون وقوع الهجوم”.

وتابع “باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي. سيكون هناك وقت لإجراء تحقيقات. الآن نحن نقاتل”.