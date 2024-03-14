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مصدر حكومي: روسيا شوشت على إشارة طائرة وزير الدفاع البريطاني

منذ ساعة واحدة
علم روسيا وبريطانيا

علم روسيا وبريطانيا

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كشف مصدر حكومي وصحفيون يرافقون وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس اليوم الخميس إن من المعتقد أن روسيا شوشت على إشارة القمر الصناعي التي استخدمتها طائرة شابس أثناء عودته من بولندا إلى بريطانيا.

ووفقا للمصدر والصحفيين، تم التشويش على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لمدة 30 دقيقة تقريبا بينما كانت الطائرة تحلق بالقرب من منطقة كالينينجراد الروسية في منطقة البلطيق.

وأضافوا أن الهواتف المحمولة لم تعد قادرة على الاتصال بالإنترنت، واضطرت الطائرة إلى استخدام طرق بديلة لتحديد موقعها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك حدوث الواقعة أمس الأربعاء، لكنه أوضح أنه “أمر معتاد”.

وذكر المتحدث “أثناء عودتها من بولندا أمس، تعرض نظام تحديد المواقع العالمي للطائرة التي تقل وزير الدفاع والوفد المرافق له لتشويش مؤقت عندما حلقت بالقرب من كالينينجراد”.

وأضاف “لم يشكل ذلك تهديدا على سلامة الطائرة، ومن المعتاد أن يتعرض نظام تحديد المواقع العالمي للطائرات للتشويش بالقرب من كالينينغراد، وهي بالطبع أراض روسية”.

    المصدر :
  • رويترز

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