الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر دبلوماسي تركي: زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا ستجري في فبراير مبدئيا

منذ ساعة واحدة
نوفوستي
A A A
طباعة المقال

قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة “نوفوستي” بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تتم مبدئيا في شهر فبراير.

وأشار المصدر الدبلوماسي التركي إلى أن هذا يتوقف على جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي.

وأضاف المصدر التركي لوكالة “نوفوستي”: “توقعاتنا هي شهر فبراير مبدئيا. لكن، بالطبع، كل شيء سيتوقف على جدول أعمال الرئيسين. التنسيق جار عبر القنوات الدبلوماسية”.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بداية العام الحالي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الكرملين سيعلن على الفور مواعيد اللقاء بين الرئيسين.

وقال بيسكوف في هذا الجانب إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يتم تحديد موعد لقائهما بعد.

ويشار إلى أنه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي إنه يأمل بأن يجتمع مع نظيره الروسي في المستقبل القريب لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

السيناريوهات اﻷمريكية للرد على ضربة البرج 22 شمال شرقي اﻷردن
الأونروا
الانسحابات تتوالى من دعم الأونروا.. النمسا تعلق مدفوعاتها
بعد حكم قضائي بتصفيتها.. انهيار أسهم "إيفرغراند" الصينية

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني