مصدر: زعيمة ميانمار السابقة المحتجزة أونج سان سو كي مريضة

قال مصدر مطلع وقريب من حكومة الظل في ميانمار، الثلاثاء، إن الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو كي والمحتجزة حاليا مريضة وإن حكام البلاد العسكريين رفضوا طلبا لفحصها على يد طبيب خارجي.

وفحص طبيب من مصلحة السجون سو كي الفائزة بجائزة نوبل والتي تبلغ من العمر 78 عاما.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه خشية الاعتقال “كانت تعاني من تورم في اللثة ولا تستطع تناول الطعام بشكل جيد وتشعر بدوار مع القيئ”.

ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على اتصالات من رويترز.

وتواجه سو كي السجن لمدة 27 عاما في 19 جريمة جنائية. وتنفي جميع الاتهامات التي ادينت بها، وشملت التحريض وتزوير الانتخابات والفساد. وتستأنف سو كي هذه الإدانات.

ونُقلت في يوليو تموز من السجن في العاصمة نايبيداو إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها معارضون لحكم الجيش وفلول من حكومة سو كي السابقة إن الرعاية الصحية للمحتجزين السياسيين وأمنهم مسؤولية المجلس العسكري.

وقال خياو زاو المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية لرويترز “ينبغي للمجتمع الدولي الضغط على المجلس العسكري لتوفير الرعاية الصحية والأمن لجميع المحتجزين السياسيين ومنهم أونج سان سو كي”.