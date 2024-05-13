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مصدر سيادي فلسطيني: أولوية السلطة هي فتح كافة معابر غزة تنفيذاً لاتفاقية عام 2005

منذ ساعة واحدة
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رداً على دعوة إسرائيل للسلطة الفلسطينية لاستلام معبر رفح، أكد مصدر سيادي فلسطيني أن “أولوية السلطة هي فتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة على أساس تنفيذ اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005”.

وأضاف أن “تطبيق أي اتفاق يشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المعابر ويترافق مع وضع خارطة طريق لمستقبل قطاع غزة”.

وشدد المصدر السيادي الفلسطيني على أن “الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية هو صاحب الولاية القانونية على أراضي دولة فلسطين”.

وقال المصدر “إن السلطة تؤكد ضرورة وقف إسرائيل الفوري لسياسة القرصنة المالية وإعادة كافة الأموال المحتجزة”.

يأتي هذا بعدما توغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح وسيطرت على المعبر الحدودي مع مصر اعتباراً من الثلاثاء الماضي.

ووفق قناة “القاهرة الإخبارية”، فقد رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن إدخال المساعدات عبر معبر رفح.

 

 

    المصدر :
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