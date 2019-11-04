أخبار العالم

مصدر طبي عراقي: ارتفاع قتلى احتجاجات بغداد إلى 9

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية لوكالة الأناضول بأن حصيلة تفريق متظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب على جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، الإثنين، ارتفع إلى 9 قتلى و40 مصابا بجروح وحالات اختناق.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، للأناضول إن “مستشفيات العاصمة بغداد سجلت وصول 9 قتلى وقرابة 40 مصاباً بجروح وحالات اختناق نتيجة تعرضهم للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع”.

وأضاف المصدر أن “بين القتلى هناك من استقرت قنابل الغاز المسيل للدموع في رؤوسهم”.

المزيد من الأخبار

حكم “مخفف” على “مغتصبين” يفجر تظاهرات عارمة…

العراق.. عودة خدمة الإنترنت وحملة اعتقالات كبيرة في بغداد

بوتين يقيل 11 جنرالا في أجهزة الأمن

واشنطن تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر طبي الأناضول بأن 4 قتلى سقطوا بين صفوف المتظاهرين جراء تفريقهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز في بغداد.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلاً على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران

أخبار العالم

مقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

أخبار العالم

متظاهرون عراقيون يهاجمون قنصلية إيران في كربلاء

أخبار العالم

بلغاريا تحتج على تصريحات “مهينة” ادلى بها ماكرون

أخبار العالم

متظاهرون يغيرون اسم شارع الإمام الخميني في النجف

أخبار العالم

العراق ولبنان.. الاحتجاجات أطاحت بالحكومتين في 3 أيام، لكن المعركة لا تزال في بدايتها

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More