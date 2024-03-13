مصدر قضائي لرويترز: توجيه اتهامات لابن شقيق حاكم مصرف لبنان السابق في باريس

قال مصدر قضائي إنه تم توجيه اتهامات إلى إميل سلامة، ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي)، في باريس الشهر الماضي تتعلق بالمشاركة في مؤامرة إجرامية وغسل أموال عبر مجموعة منظمة واختلاس وخيانة الأمانة.

ويخضع والده رجا سلامة وعمه رياض سلامة للتحقيق بتهم غسل الأموال والاختلاس داخل لبنان وخارجه، وينفي كلاهما ارتكاب أي مخالفات.

وقال المصدر إن الاتهامات وجهت إلى إميل سلامة يوم 12 فبراير شباط.

وقال رياض سلامة لرويترز إنه تم استجواب ابن أخيه “منذ ثلاثة أسابيع” وهو الآن في لندن، مقللا من أهمية الاستجواب وواصفا الاتهامات بأنها “أنباء زائفة”.

ولم يرد ستيفان دو نافاسيل، محامي إميل سلامة، على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.

وأكد الادعاء الألماني الأسبوع الماضي إجراءه تحقيقات فيما يخص عمليات غسل أموال تتعلق بالحاكم السابق لمصرف لبنان وأنه أصدر مذكرة اعتقال بحقه.