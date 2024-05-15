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مصدر لرويترز: جناح طائرة ترامب اصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

منذ 36 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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قال مصدر مطلع إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد الماضي.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرزي يوم السبت، فيما وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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