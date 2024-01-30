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مصدر مطلع: خفض أرامكو للطاقة الإنتاجية المستهدفة لا يتعلق بمسائل فنية

منذ 54 دقيقة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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قال مصدر مطلع إن خفض شركة أرامكو السعودية لطاقتها القصوى المستدامة لا علاقة له بالمسائل الفنية لتطوير البرنامج، وإن الشركة مستعدة لاستئناف الخطط مرة أخرى إذا طُلب منها ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء 30\1\2024 قالت أرامكو السعودية إنه طُلب منها تقليل طاقتها القصوى المخططة لإنتاج النفط المستدام إلى 12 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 13 مليون برميل يوميا.

وأفادت شركة النفط الحكومية في المملكة أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا.

وكانت وزارة الطاقة قد طلبت من أرامكو في مارس\آذار 2020 زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا وسط مواجهة مع روسيا في ذلك الوقت بشأن حصتها في السوق.

واستأنفت الرياض وموسكو في مايو\أيار 2020 التعاون بخصوص مستويات الإنتاج من خلال منظمة الدول المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا والمعروفة مجتمعة باسم أوبك+ والتي تواصل تنسيق الإنتاج.

وارتفع سعر خام برنت نحو 0.5 بالمئة بعد إعلان أرامكو ليبلغ 82.78 دولار.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة لا تعكس بأي حال من الأحوال تغيرا في وجهات النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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