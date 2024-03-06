مصدر ملاحي: 3 مفقودين من ناقلة البضائع ترو كونفيدانس قبالة سواحل اليمن

كشف مصدر ملاحي اليوم الأربعاء أن 3 من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة ترو كونفيدنس التي ترفع علم بربادوس فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن اليوم.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار في هجوم جنوبي اليمن وأن قوات التحالف تقدم الدعم. وقال مالك السفينة إنها أصيبت بصاروخ يعتقد أنه أطلقه الحوثيون في اليمن.

وقال مصدر ملاحي طلب عدم نشر اسمه إن السفينة أصبحت مهجورة على ما يبدو.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن أي هجوم. لكن الحوثيين في اليمن أطلقوا مرارا طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة ترو كونفيدانس. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.