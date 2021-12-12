مصرع أربعة أشخاص وخمسة آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى في إيطاليا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 5 في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق إثر انفجار في مدينة رافانوسا في صقلية في إيطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد.

وعثر على امرأتين على قيد الحياة تحت الأنقاض فيما لا تزال فرق الإتقاذ تبحث عن المفقودين مستخدمة كلابا للبحث.

وأشار الدفاع المدني المحلي عبر “تويتر” إلى أن حصيلة القتلى وصلت إلى أربع أشخاص.

وأظهرت صور بثتها القنوات التلفزيونية كومة ضخمة من الأنقاض وعوارض خشبية على الأرض ومبان مجاورة متفحمة ومتضررة.

وقالت السلطات إن انفجار غاز قد يكون تسبب بالكارثة مساء السبت وإنها فتحت تحقيقًا.

وقال رئيس فرق الإطفاء في أغريجينتي جوزيبي ميريندينو، عبر قناة “راي نيوز 24” إن “الغاز قد يكون تراكم في حفرة وقد يكون هذا الجيب من الغاز انفجر بسبب صاعق عرضي مثل سيارة أو مصعد أو آلة كهربائية”.

وبعد وقت قصير من الانفجار، ناشد رئيس بلدية رافانوسا كارميلو دانجيلو، على “فيسبوك”: “أي شخص لديه مجرفة أو جرافة المساعدة”، مضيفا أن الذي حصل “كارثة”.

وأشار رئيس البلدية إلى أن نحو 50 شخصا أصبحوا بلا مأوى لأن مباني مجاورة تضررت في الانفجار أيضا.

Apocalisse a Ravanusa, esplosione dopo una fuga di gas: un morto, 7 dispersi (tre bambini e una donna incinta) https://t.co/AgQ4Jo8TM1 pic.twitter.com/bqfKqY5lN5 — La Sicilia (@lasiciliait) December 11, 2021

🛑🛑💥🔥 EXPLOSIÓN DE GAS y gran incendio, por lo menos cinco personas dispersas y tres edificios implicados. Ha ocurrido esta noche en #Ravanusa, provincia de #Agrigento (Sicilia), #Italia. Siguen trabajando los equipos de #emergencias buscando entre los escombros. pic.twitter.com/bzMbkNyx1Q — 🐪🇪🇺 🇺🇦Josto Maffeo🚑 (@JostoMaffeo) December 11, 2021

Apocalisse a Ravanusa, esplosione dopo una fuga di gas: un morto, 7 dispersi (tre bambini e una donna incinta) https://t.co/AgQ4Jo8TM1 pic.twitter.com/bqfKqY5lN5 — La Sicilia (@lasiciliait) December 11, 2021