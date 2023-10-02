مصرع السيناتور الأمريكي "دوج لارسن" وعائلته بحادث تحطم طائرة

لقي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية داكوتا الشمالية “دوج لارسن” وزوجته وطفليهما حتفهم عندما تحطمت الطائرة الصغيرة التي كانوا يستقلونها في ولاية يوتا.

تم تأكيد وفاة دوج لارسن يوم الاثنين في رسالة بريد إلكتروني أرسلها زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ديفيد هوغ إلى زملائه في مجلس الشيوخ، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتحطمت الطائرة مساء الأحد بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز على بعد حوالي 15 ميلاً (24 كيلومترًا) شمال موآب، وفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة مقاطعة غراند نُشر على فيسبوك. وقال مكتب الشريف إن جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وكتب هوغ في رسالته الإلكترونية: “لقد توفي السيناتور دوج لارسن وزوجته إيمي وطفليهما الصغيرين في حادث تحطم طائرة الليلة الماضية في ولاية يوتا. كانوا يزورون العائلة في سكوتسديل ويعودون إلى المنزل. لقد توقفوا للتزود بالوقود في ولاية يوتا”.

وكتب هوج: “لست متأكدًا من أين يبدأ الفجيعة بمثل هذه المأساة، لكنني أعتقد أنها تبدأ بالصلاة من أجل الأجداد، وأبناء السيناتور لارسن الباقين على قيد الحياة، وعائلة دوج وإيمي الممتدة. ابق عائلتك قريبة اليوم”.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X، الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر، إنه يجري التحقيق في حادث تحطم طائرة بايبر ذات المحرك الواحد.

ولم يتم الرد على الفور على رسالة هاتفية تُركت مع مسؤولي الشريف للحصول على معلومات إضافية يوم الاثنين.

كان لارسن جمهوريًا تم انتخابه لأول مرة لعضوية مجلس شيوخ داكوتا الشمالية في عام 2020، وتضم منطقته مدينة ماندان المجاورة لبسمارك إلى الغرب عبر نهر ميسوري. وقد ترأس لارسن لجنة في مجلس الشيوخ تعاملت مع تشريعات الصناعة والأعمال.

وكان أيضًا برتبة مقدم في الحرس الوطني في داكوتا الشمالية. كان هو وزوجته إيمي من أصحاب الأعمال.

موآب هو مجتمع يركز على السياحة ويبلغ عدد سكانه حوالي 5300 شخص ويقع بالقرب من متنزهات آرتشيز وكانيونلاندز الوطنية.