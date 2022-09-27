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مصرع ثلاثة سوريين جراء صاعقة برق في بلغاريا

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2022 1:30 صباحًا
صاعقة برق

صاعقة برق

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قالت وزارة الداخلية البلغارية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء صاعقة برق في حديقة صغيرة بوسط صوفيا، فيما نُقل رجل إلى المستشفى في حالة حرجة خلال عاصفة رعدية قوية مساء (الثلاثاء 27-9-2022).

وقال مسؤولون طبيون إن الرجل الذي تم نقله إلى المستشفى مصاب بحروق بنسبة 20 بالمئة، وإنه من أصل سوري. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحايا الثلاثة سوريون أيضا، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إنه لم يتم بعد تحديد هويات الضحايا.

وشهدت صوفيا أكثر من 800 صاعقة برق في أقل من ساعة مساء الثلاثاء، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، في حين غمرت الأمطار الغزيرة الأنفاق في وسط العاصمة بالمياه وقطعت الكهرباء في بعض ضواحيها والقرى المجاورة.

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