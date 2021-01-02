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مصرع جنديين جزائريين و4 مسلحين في اشتباك في تيبازة غرب الجزائر

منذ 17 دقيقة
عناصر من الجيش الجزائري

عناصر من الجيش الجزائري

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قتل اليوم جنديين جزائريين إضافة لأربعة مسلحين في اشتباك بين الجيش الجزائري ومجموعة مسلحة غربي الجزائر.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أن قوات الجيش قتلت أربعة مسلحين وخسرت جنديين خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان للوزارة “في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط (…) تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على أربعة إرهابيين”.

وأضافت “أثناء هذه العملية قتل في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق”.

وتشير السلطات في تعبير “الإرهاب” إلى الإسلاميين المسلحين منذ بداية 1990.

ورغم تراجع أعمال العنف المنسوبة لإسلاميين مسلحين خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات (1992-2002)، إلا أن مجموعات تنشط في مختلف أنحاء البلاد لا تزال تهاجم قوات الأمن.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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