مصرع خمسة مدنيين في قصف روسي عنيف على "لوغانسك"

قال حاكم منطقة لوغانسك إن 5 مدنيين قتلوا بسبب القصف الذي تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن القصف تركز في سيفيرودونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسيتشانسك، فيما أعلنت أوكرانيا التصدي لـ11 هجوما روسيا على إقليم دونباس.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة خلال الليلة الماضية عتادا جويا في مطار عسكري ومستودعين للذخيرة والوقود في أوكرانيا، كما أعلنت إسقاط 3 طائرات حربية تابعة للجيش الأوكراني.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن تنفيذ القوات الروسية لعملياتها شرق أوكرانيا لم يمنعها من قصف جميع أنحاء البلاد بما فيها الأهداف المدنية.

في السياق كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار أنّ الولايات المتحدة وفرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة الى أن واشنطن مدّت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، لافتةً الى أنّ أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” أفادت بأن الولايات المتحدة في محادثات مستمرة مع شركائها بشأن مزيد من العقوبات ضد روسيا وقد تتخذ “إجراءات إضافية” للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا.

وأشارت يلين، في مؤتمر نظمته صحيفة وول ستريت جورنال، الى أنها لن تكشف عن أي إجراءت محددة، لكنها قالت إن من المرجح اتخاذ إجراءات إضافية “إذا واصلت روسيا هذه الحرب ضد أوكرانيا”.